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Saradnja između Džabarija Parkera i Partizana pretvorila se iz projektovane bajke u košarkaški horor. Nekadašnji drugi pik sa NBA drafta, koji je u Humsku stigao kao kapitalno pojačanje u sistemu Željka Obradovića, poneo je neslavnu titulu najvećeg i najskupljeg promašaja u istoriji kluba.

Koliko je situacija bila kritična najbolje oslikava činjenica da Parker sezonu nije ni privukao kraju u crno-belom dresu. Dolaskom Đoana Penjaroje na klupu, on je ekspresno prosleđen na pozajmicu u Huventud. Da stvar bude apsurdnija, Amerikanac je u Španiji prodisao i zaigrao sjajno, a odmah je poslao i jasnu poruku - povratak u Beograd mu ne pada na pamet.

1/14 Vidi galeriju Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©

Finansijska omča oko vrata i traženje kompromisa

Najveći problem za crno-bele leži u činjenici da je Parkerov ugovor garantovan i za narednu sezonu. Amerikanac je upravi Huventuda već saopštio da ne želi nazad u Srbiju, a najnovije informacije iz Španije kažu da je spreman čak i na određene finansijske ustupke kako bi se saradnja prekinula.

Ipak, konačan čvor mora da se raspetlja na relaciji sa Partizanom. Niko u Humskoj više ne računa na igrača kojeg javnost i navijači vide kao jednog od glavnih krivaca za neuspešan finiš sezone. Predsednik kluba, Ostoja Mijailović, ističe da će crno-beli učiniti sve da pronađu rešenje koje štiti interese kluba.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Ostoja Mijailović: Ugovor je bio ogroman teret, tražimo izlaz

"Naš stav po tom pitanju je potpuno jasan - želimo da pronađemo rešenje koje će biti u interesu kluba i da tu situaciju zatvorimo. U prethodnoj sezoni taj ugovor je predstavljao značajno finansijsko opterećenje za Partizan, sa troškom većim od tri miliona evra.

Određene odluke iz prošlosti pokazale su se kao manje uspešne nego što smo očekivali, ali odgovornost rukovodstva nije da se vraća unazad, već da pronalazi rešenja za izazove koje je nasledilo ili stvorilo. Fokusirani smo na to da ovu situaciju rešimo na najbolji mogući način i da nastavimo sa izgradnjom konkurentnog i finansijski stabilnog Partizana", izjavio je Mijailović za Mozzart Sport.

Leto velikih rezova u Humskoj

Slučaj Džabarija Parkera samo je vrh ledenog brega i prva u nizu komplikovanih misija koje očekuju sportski sektor Partizana tokom letnje pauze. Pred upravom i stručnim štabom je ozbiljno provetravanje svlačionice i sklapanje tima za naredne izazove.

Kurir Sport / Mozzart Sport

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