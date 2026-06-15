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Novi izazov pred bivšem trenerom Zvezde.

Saša Obradović je novi šef stručnog štaba u Hapoelu iz Jerusalima, potvrdio je klub na društvenim mrežama.

Hapoel Jerusalim je zvanično objavio da je Saša Obradović preuzeo tim koji ima velike planove u budućnost.

Iskusni 57-godišnji strateg potpisao je trogodišnji ugovor sa klubom, koji će važiti do kraja sezone 2028/29.

Hapoel želi što pre da bude deo Evrolige... Za sada su učesnici Evrokupa, ali već su aplicirali za učešće u Evroligi i to sledeće sezone. Međutim, teško je očekivati da se to dogodi.

1/5 Vidi galeriju Saša Obradović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, www.Starsport.rs ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©