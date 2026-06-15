Luka Mitrović se povlači iz CSKA iz Moskve nakon uspešne sezone. Pročitajte više o njegovoj karijeri i zahvalnosti klubu.
Košarka
KRAJ PRIČE U MOSKVI: Luka Mitrović napustio CSKA
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Srpski košarkaš Luka Mitrović nije više član CSKA iz Moskve, saopštio je danas ruski klub.
Mitrović je od decembra 2025. godine igrao za CSKA, a na 46 utakmica prosečno je beležio šest poena i 4,8 skokova.
"Zahvalan sam što sam postao deo velikog CSKA i što sam bio okružen neverovatnim ljudima. Veliko hvala mojim saigračima, trenerima, klupskom osoblju i, naravno, navijačima - svima koji su ovu godinu učinili nezaboravnom. Želim vam mnogo sreće i uspeha u budućnosti", rekao je Mitrović.
Luka Mitrović - KK Crvena zvezda Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Printskrin/jutjub, Starsport/ Srđan Stevanović
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Srpski košarkaš je tokom karijere igrao još i za Crvenu zvezdu, Hemofarm, Brose, Mursiju, Manresu, Hapoel Jerusalim i Budućnost iz Podgorice.
CSKA je prošle nedelje osvojio VTB ligu.
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