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Kako je objavio novinar "SDNA" Džordž Zakas, Panatinaikos i Ergin Ataman su se rastali nakon tri godine saradnje.

Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved., Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U tom periodu, PAO je osvojio jednu titulu Evrolige, jedno prvenstvo Grčke, kao i dva Kupa.

Željko Obradović je već mesecima na radaru Panatinaikosa, odlaskom Atamana, ova solucija postaje realnost.

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