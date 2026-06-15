Ergin Ataman više nije trener Panatinaikosa, preneli su grčki mediji.
Košarka
KRAJ! ATAMAN NAPUSTIO PANATINAIKOS! Stiže Željko Obradović?
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Kako je objavio novinar "SDNA" Džordž Zakas, Panatinaikos i Ergin Ataman su se rastali nakon tri godine saradnje.
Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved., Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
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U tom periodu, PAO je osvojio jednu titulu Evrolige, jedno prvenstvo Grčke, kao i dva Kupa.
Željko Obradović je već mesecima na radaru Panatinaikosa, odlaskom Atamana, ova solucija postaje realnost.
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