Zvanično, Nik Kalates ima novi klub.
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TO JE TO! Poznato gde Nik Kalates nastavlja karijeru!
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Iskusni grčki plejmejker Nik Kalates i zvanično je napustio Partizan.
Kalates će karijeru nastaviti u PAOK-u, potvrdio je klub z Soluna:
Nik Kalates u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Printscreen / Instagram / partizanbc
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Dolazak 37-godišnjeg organizatora igre predstavlja jedno od najvećih pojačanja PAOK-a poslednjih godina. Iskusni Grk iza sebe ima bogatu karijeru u Panatinaikosu, Barseloni, Fenerbahčeu, Monaku i Partizanu, a godinama je bio jedan od najprepoznatljivijih plejmejkera evropske košarke.
PAOK je njegov transfer ozvaničio fotografijama sa sportskim direktorom Jorgosom Cijarasom, čime je stavljena tačka na sve spekulacije oko nastavka karijere legendarnog plejmejkera.
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