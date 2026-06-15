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Posle zvaničnog rastanka sa Erginom Atamanom, Panatinaikos je u potpunosti okrenut jednoj ideji — povratku Željka Obradovića na klupu atinskog velikana.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Željko Obradović je već mesecima na radaru Panatinaikosa, odlaskom Atamana ova solucija postaje realnost, i "zeleni" su krenuli u potpunu inicijativu.

Obradović je u periodu od 13 godina na klupi Panatinaikosa osvojio čak pet titula Evrolige i ostao simbol najuspešnije ere u istoriji kluba. Navijači ga i dalje vide kao čoveka koji može da vrati klub na sam vrh Evrope.

Naredni dani mogli bi da budu ključni, jer se očekuje veliki pritisak i intenzivni razgovori oko potencijalnog povratka,prenose grčki mediji.

Prema istim informacijama Obradović ranije nije želeo da ulazi u bilo kakve pregovore dok je Panatinaikos imao trenera, ali sada, nakon Atamanovog odlaska, otvara se prostor za zvanične kontakte i moguću saradnju.