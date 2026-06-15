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Šarunas Jasikevičijus i Fenerbahče su se tako osvetili Bešiktašu i Dušanu Alimpijeviću za poraz u prvoj utakmici i u drugoj ih savladali sa čak 25 razlike.

Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Naredni susret igra se u sredu od 19 časova pred navijačima Bešiktaša.

Najefikasniji je bio Vejd Boldvin sa 17 poena, 6 skokova i 5 asistencija, dok je Tejlen Horton Taker imao 16 poena, a Nikolo Meli 12 uz 10 skokova i treba napomenuti da su Bitim i Jantunen postigli po 11 poena.

U redovima Bešiktaša istakao se Entoni Braun sa 17 poena i 7 skokova, dok je Vito Braun postigao 12 poena i imao 3 uhvaćena skoka.

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