Aleks Sar operisao je desno stopalo nakon povrede na treningu, a u Vašingtonu veruju da će biti spreman za početak NBA sezone.
Košarka
DRAMA U VIZARDSIMA! Drugi pik na draftu doživeo neverovatan peh: Povredio se na treningu, pa morao na OPERACIJU!
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Košarkaš Vašingtona Aleks Sar podvrgnut je operaciji desnog stopala, ali se očekuje da će biti spreman za početak nove sezone u NBA ligi.
Kako su saopštili Vizardsi, Sar se povredio tokom treninga prošle sedmice, a podvrgnut je operaciji u bolnici u Njujorku.
Sar je bio drugi pik na draftu 2024. godine.
Prošle sezone u proseku je postizao 16,3 poena i imao je 7,4 skoka po utakmici.
Beta
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