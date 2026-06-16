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Košarkaš Vašingtona Aleks Sar podvrgnut je operaciji desnog stopala, ali se očekuje da će biti spreman za početak nove sezone u NBA ligi.

Kako su saopštili Vizardsi, Sar se povredio tokom treninga prošle sedmice, a podvrgnut je operaciji u bolnici u Njujorku.

Sar je bio drugi pik na draftu 2024. godine.

Prošle sezone u proseku je postizao 16,3 poena i imao je 7,4 skoka po utakmici.

Beta

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Šmekerski potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium