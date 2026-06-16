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Nakon odlaska Ergina Atamana sa klupe Panatinaikosa, grčki mediji su ponovo pokretnuli priču o mogućem povratku Željka Obradovića na klupu atinskog velikana.

Kako piše grčka "Gazeta", jedan od najtrofejnijih evropskih trenera mogao bi uskoro da doputuje u Atinu na razgovore sa čelnicima "zelenih", što je odmah pokrenulo lavinu reakcija u košarkaškoj javnosti.

1/6 Vidi galeriju Željko Obradović i Ergin Ataman Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Navodi se da je Obradović spreman da razmotri povratak, ali da će konačnu odluku doneti vlasnik kluba Dimitris Janakopulos, koji ima ključnu reč u celom projektu.

Panatinaikos iza sebe ima zlatno doba upravo pod njegovim vođstvom - Željko Obradović je u periodu od 1999. do 2012. godine osvojio 23 trofeja sa Panatinaikosom, što ga čini najuspešnijim trenerom u istoriji kluba., što dodatno pojačava emocije oko potencijalnog povratka.

Prema pojedinim informacijama, nije isključeno ni da Obradović već tokom narednih dana ili vikenda doputuje u Atinu na pregovore.

U svakom slučaju, grčka košarka ulazi u veoma uzbudljiv period, a ostaje da se vidi da li će doći do jednog od najvećih povrataka u istoriji evropske košarke, svega nekoliko meseci nakon njegovog odlaska iz Partizana.