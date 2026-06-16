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Jedan od najboljih košarkaša današnjice, Luka Dončić, boraviće tokom predstojećeg vikenda u Beogradu, gde ga očekuje niz promotivnih aktivnosti.

Zvezda NBA lige dolazi u srpsku prestonicu u okviru promocije svog brenda koji razvija u saradnji sa legendarnim Majkl Džordanom i čuvenim Džordan brendom.

Dončić će najpre imati obaveze u jednom beogradskom tržnom centru, gde će učestvovati u promotivnim aktivnostima i družiti se sa navijačima.

1/8 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: Profimedia, Instagram, Screenshot

Nakon toga, slovenački as će se preseliti na terene Košarkaškog kluba Crvena zvezda na Malom Kalemegdanu, gde je zakazana centralna promocija. Poznato je koliko Luka voli Zvezdu, a jednog dana možda ga i vidimo u crveno-belom dresu...

Dolazak jednog od najpopularnijih košarkaša sveta sigurno će izazvati veliko interesovanje ljubitelja igre pod obručima, koji će imati jedinstvenu priliku da izbliza vide Dončića tokom njegove posete Beogradu.