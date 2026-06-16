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Njujork Niksi su posle posle više od pola veka konačno osvojili NBA titulu, a američki mediji sada otkrivaju detalje govora koji je, kako se veruje, pogurao čitav tim ka istorijskom podvigu i šampionskom nizu koji će se dugo prepričavati.

U trenutku kada je sezona ulazila u završnicu, vlasnik kluba Džejms Dolan okupio je igrače i održao emotivan i brutalno iskren govor koji je, prema izvorima iz svlačionice, potpuno promenio atmosferu u timu.

1/5 Vidi galeriju Vlasnik Njujork Niksa - Džejms Dolan Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia, Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

"Ovaj tim može da osvoji sve", poručio je Dolan držeći pripremljene beleške u ruci.

"Ne shvatate šta znači ovo. Ovo vam menja život. I ako ne uspete – razmišljaćete o tome zauvek."

Ali ono što je izazvalo najveći šok tek je usledilo.

Dolan je igračima otvoreno poručio da je vreme za ekstremnu disciplinu, pa čak i za – odricanje.

"Možda bi trebalo da se uzdržite od seksa narednih 10 nedelja", rekao je Dolan uz smeh, u govoru koji je danas postao viralan širom sveta.

Uporedio je plej-of sa spartanskom disciplinom, naglašavajući da su najveći uspesi mogući samo uz potpuni fokus i odricanje od svega što odvlači pažnju.

"Spartanci su se odricali stvari da bi imali prednost. Idite kući, razgovarajte sa suprugama… ali im nemojte reći da je to moja ideja", dodao je Dolan, što je izazvalo šok i nevericu među igračima.

Prema istom govoru, Dolan je igrače pozvao i da ne razgovaraju previše sa medijima, posvete maksimalnu pažnju ishrani, spavaju bolje i disciplinovanije i da "slepo" prate trenera tokom plej-ofa

"Morate da date sve. Ništa ne sme da ostane na stolu", poručio je vlasnik Niksa.

Dolan je istakao da desetonedeljni plej-of nije dug period, ali da bi predstavljao nagradu za ceo život ukoliko Niksi prekinu 53-godišnji post bez titule.

"Kada vas predstavljaju, čak i ako postanete predsednik Sjedinjenih Država, počeće sa 'NBA šampion 2026', garantujem vam", rekao je Dolan.

"Imamo retku i jedinstvenu priliku da to uradimo. I to niste samo vi igrači — to smo svi mi", dodao je.

I upravo tada, kako se sada tumači u američkim sportskim krugovima, počinje preokret.

Niksi su ubrzo ušli u seriju pobeda, vezali 13 trijumfa, dominirali plej-ofom i na kraju stigli do titule - prve posle više od pola veka čekanja. Navijači danas govore da je upravo taj govor bio „okidač“ šampionskog mentaliteta i potpune transformacije tima.

U Njujorku se već priča o legendarnom statusu tog sastanka, a posebno deo o odricanju koji je postao simbol ekstremne posvećenosti šampionskoj sezoni koja je ušla u istoriju.