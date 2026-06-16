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Košarkaš Efesa i reprezentativac Poljske Džordan Lojd produžio je ugovor sa klubom iz Istanbula, saopšteno je danas.

U saopštenju se navodi da je reprezentativac Poljske potpisao novi ugovor sa Efesom do juna 2027. godine uz mogućnost produženja na još jednu sezonu (1+1).

Lojd (32) je u Efes stigao prošle godine, a pre toga je igrao za Monako, Makabi Tel Aviv, Zenit, Crvenu zvezdu, Valensiju, Toronto i Hapoel Elijat. On je prošle sezone za turski klub u Evroligi prosečno beležio 11,4 poena, 2,5 skokova i 1,9 asistenciju po meču.

1/8 Vidi galeriju Džordan Lojd Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia, RYAN LIM/EPA, Starsport

Lojd je igrao za selekciju Poljske na Evropskom prvenstvu 2025, kao i u kvalifikacijama za SP 2027.

Košarkaši Efesa su sezonu u Evroligi završili na 19. mestu, dok su u polufinalu plej-ofa turskog šampionata eliminisani od Fenerbahčea.