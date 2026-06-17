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Košarkaški savez Slovenije saopštio je da je Hejs slovenački pasoš dobio u ambasadi te zemlje u Vašingtonu, kao i da centar Los Anđeles Lejkersa ipak neće igrati za reprezentaciju Slovenije u predstojećem utakmicama kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje su na programu u julu.

Hejs (26) je bio osmi pik na draftu Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) 2019. godine, i čitavu svoju dosadašnju karijeru je proveo u NBA ligi.

1/6 Vidi galeriju Luka Dončić na meču Srbija - Slovenija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nakon četiri sezone provedene u Nju Orleansu, od 2023. godine je član Lejkersa, za koje je u toku regularnog dela prethodne sezone u proseku beležio 7,5 poena i 4,1 skok.

Hejs u Lejkersima igra zajedno sa slovenačkim plejmejkerom Lukom Dončićem, koji će mu sada biti i saigrač u reprezentaciji Slovenije.