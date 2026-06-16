Slušaj vest

"Hvala ti na tvojoj posvećenosti, strasti i napornom radu. Zajedno smo podelili nezaboravne trenutke i postigli velike prekretnice koje će zauvek ostati u našim sećanjima. Ti si, i uvek ćeš biti, jedan od nas. Želimo ti dobro zdravlje, svaki uspeh i sve najbolje u sledećem poglavlju tvoje karijere i života", piše u objavi Olimpijakosa na društvenoj mreži Iks (X).

Piters (31) je u Olimpijakos došao 2022. godine iz Baskonije, i sa klubom iz Pireja je, pored titule klupskog prvaka Evrope, osvojio i tri trofeja u grčkom prvenstvu, dva u nacionalnom kupu i četiri u Superkupu Grčke.

Američki krilni centar je jedan od najboljih šutera za tri poena u Evroligi, u kojoj je za Olimpijakos u prethodnoj sezoni u proseku beležio 7,5 poena, uz 41,8 odsto šuta za tri poena, 2,8 skokova i jednu asistenciju.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Na ovogodišnjem Fajnal-foru Evrolige, Piters je pomogao Olimpijakosu da osvoji svoju četvrtu titulu klupskog prvaka Evrope. U polufinalnom meču protiv Fenerbahčea je postigao 17 poena, bez ijednog promašenog šuta iz igre (7/7), dok je u finalu protiv Real Madrida upisao 16 poena i sedam skokova.

Kao član Olimpijakosa je u sezonama 2023/24 i 2024/25 bio lider Evrolige po procentu šuta za tri poena (53,5 odsto u prvoj, a 52,3 odsto u drugoj sezoni).