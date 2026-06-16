Dosadašnji košarkaš Cedevita Olimpije Tomas Kenedi novi je igrač London Lajonsa, saopštio je danas engleski klub.
Košarka
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Lajonsi u svom saopštenju nisu naveli detalje ugovora koji su potpisali sa 25-godišnjim kanadskim centrom, kom je ovog meseca istekao ugovor sa klubom iz Ljubljane.
Cedevita Olimpija se danas, objavom na društvenoj mreži Iks (X), oprostila od Kenedija.
Foto galerija iz Pionira Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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"Tomase, hvala ti na tvojoj posvećenosti, energiji i svim tvojim doprinosima Zmajevima. Želimo ti puno uspeha u ostatku karijere", piše u objavi slovenačkog kluba.
Kenedi je za Cedevita Olimpiju u prethodnoj sezoni u Evrokupu u proseku beležio 7,9 poena, 5,5 skokova i 1,7 asistencija, dok je u regionalnoj ABA ligi upisivao 5,7 poena, 4,2 skoka i 1,1 asistenciju po utakmici.
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