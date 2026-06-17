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Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde, reprezentativac Srbije i NBA šampion Nemanja Bjelica suočio se sa velikim porodičnim gubitkom - preminuo je njegov otac Milovan Bjelica. 

Tužnu vest je potvrdio turski klub Bahčešehir, gde je Bjelica prethodnih sezona obavljao funkciju sportskog direktora. Klub se tim povodom oglasio i uputio poruku podrške bivšem funkcioneru.

U saopštenju se navodi da su u klubu duboko potreseni vestima o smrti Milovana Bjelice, uz izraze saučešća porodici i prijateljima u ovim teškim trenucima.

"Veoma smo tužni zbog saznanja o smrti Milovana Bjelice, oca našeg nekadašnjeg sportskog direktora Nemanje Bjelice. Želimo da uputimo saučešće Nemanji, porodici i prijateljima u ovom teškom trenutku", navodi se u objavi turskog kluba.

Nakon objave, na društvenim mrežama su počele da pristižu poruke podrške i saučešća upućene Nemanji Bjelici, dok se ostali njegovi bivši klubovi za sada nisu oglašavali.

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