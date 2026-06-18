BUKTI RAT ZA JANISA ADETOKUMBA! Trese se NBA – sprema se trejd koji menja sve, pregovori u završnoj fazi!
Odmah nakon što su Njujork Niksi osvojili titulu, NBA liga je dobila zeleno svetlo za početak ludila na tržištu i potencijalne velike trejdove, a sve oči odmah su usmerene ka jednom imenu - Janis Adetokumbo.
Kako prenose američki mediji, krenule su ozbiljne priče o mogućem odlasku grčkog superstara iz Milvoki Baksa, a u igri su već dve velike franšize - Boston Seltiksi i Majami Hit.
Prema informacijama koje kruže ligom, Boston je već poslao konkretnu ponudu za Janisa, ali Majami se i dalje smatra glavnim favoritom da dovede jednog od najboljih igrača sveta.
Situaciju je dodatno podgrejao poznati NBA insajder Brajan Vindhorst, koji tvrdi da su pregovori ušli u novu fazu i da se priča ozbiljno zahuktava.
Iz lige dobijam informacije da veruju da će se trejd konačno desiti. Razgovori su se intenzivirali u poslednjih 7 do 10 dana, a Janisova želja je da bude deo Majamija - navodi Vindhorst.
On dodaje da pregovori između klubova traju već mesecima, ali bez konačnog dogovora, jer Milvoki nije bio zadovoljan prethodnim ponudama Majamija.
U međuvremenu, pojavili su se i detalji potencijalnog paketa koji Hit nudi za dolazak Janisa. U priči se pominju Tajler Hiro, Kel El Ver, Džejmi Džakiz Džunior, Pele Larson ili Kasparas Jakučionis, kao i više pikova prve runde — moguće i do pet.
Sve ukazuje da bi NBA uskoro mogla da dobije jedan od najvećih trejdova u poslednjih nekoliko godina, a sudbina Janisa Adetokumba mogla bi vrlo brzo da bude rešena.