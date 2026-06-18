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Odmah nakon što su Njujork Niksi osvojili titulu, NBA liga je dobila zeleno svetlo za početak ludila na tržištu i potencijalne velike trejdove, a sve oči odmah su usmerene ka jednom imenu - Janis Adetokumbo.

Kako prenose američki mediji, krenule su ozbiljne priče o mogućem odlasku grčkog superstara iz Milvoki Baksa, a u igri su već dve velike franšize - Boston Seltiksi i Majami Hit.

Prema informacijama koje kruže ligom, Boston je već poslao konkretnu ponudu za Janisa, ali Majami se i dalje smatra glavnim favoritom da dovede jednog od najboljih igrača sveta.

Janis Adetokumbo Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Situaciju je dodatno podgrejao poznati NBA insajder Brajan Vindhorst, koji tvrdi da su pregovori ušli u novu fazu i da se priča ozbiljno zahuktava.

Iz lige dobijam informacije da veruju da će se trejd konačno desiti. Razgovori su se intenzivirali u poslednjih 7 do 10 dana, a Janisova želja je da bude deo Majamija - navodi Vindhorst.

On dodaje da pregovori između klubova traju već mesecima, ali bez konačnog dogovora, jer Milvoki nije bio zadovoljan prethodnim ponudama Majamija.

U međuvremenu, pojavili su se i detalji potencijalnog paketa koji Hit nudi za dolazak Janisa. U priči se pominju Tajler Hiro, Kel El Ver, Džejmi Džakiz Džunior, Pele Larson ili Kasparas Jakučionis, kao i više pikova prve runde — moguće i do pet.

Sve ukazuje da bi NBA uskoro mogla da dobije jedan od najvećih trejdova u poslednjih nekoliko godina, a sudbina Janisa Adetokumba mogla bi vrlo brzo da bude rešena.

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Šmekerski potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium