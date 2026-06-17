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Na spisku se nalazi 18 košarkaša, a među njima je, kao što je i najavljeno, Nikola Jokić, između ostalih.

Srbija će 2. jula igrati protiv Švajcarske u gostima, a 6. jula će biti domaćin Bosni i Hercegovini. Kako je naš tim u prethodnom prozoru zabeležio dva poraza od Turske, radi se o važnim mečevima.

Spisak Srbije za utakmice protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine:

Vasilije Micić (Hapoel), Aleksa Avramović (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Jovan Novak (King Ščećin), Arijan Lakić (Partizan), Filip Barna (FMP), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Nikola Đurišić (Crvena zvezda), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Stefan Momirov (Spartak), Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi), Nikola Tanasković (Budućnost), Nikola Jović (Majami Hit), Strahinja Gavrilović (Igokea), Nikola Jokić (Denver Nagetsi), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Uroš Plavšić (Bordo).

Turska je prva u grupi sa četiri pobede iz isto toliko utakmica, Srbija i Bosna i Hercegovina imaju dve pobede i dva poraza, dok je Švajcarska zabeležila četiri poraza.

Sastav Orlova, kada je reč o širem spisku, za ovе utakmice je prilično jak i sastoji se uglavnom od igrača iz NBA i Evrolige. Pored toga, na spisku su i košarkaši koji su u prethodnom periodu igrali za Srbiju u kvalifikacijama, onda kada najbolji srpski košarkaši nisu mogli da budu na raspolaganju.

Među košarkašima koji će zbog opravdanih razloga propustiti predstojeći prozor, a od kojih se očekuje da igraju za reprezentaciju, nalaze se Bogdan Bogdanović, Nikola Milutinov, Filip Petrušev, Marko Gudurić...

Bonus video: