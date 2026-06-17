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Popularni Muta Nikolić je prilično žestoko govorio na temu španskih trenera u Partizanu i Crvenoj zvezdi.

Podsetimo, Ibon Navaro je naslednik Saše Obradovića na klupi crveno-belih dok od prošle sezone crno-bele vodi Đoan Penjaroja.

"Nedostatak domaćih igrača i trenera. Da ti Španci, Amerikanci i ostali valjaju nešto, radili bi u svojim zemljama, a ne dolazili ovde", rekao je Nikolić za "Sportski žurnal".

On veruje Srbija ima dovoljno kvalitetnih stručnjaka koji zaslužuju priliku u najvećim klubovima.

"Mnogo je dobrih, mladih domaćih trenera. Vladimir Jovanović, Alimpijević, Barać… Ima ih na pretek. Zašto oni ne dobiju šansu u Partizanu ili Crvenoj zvezdi. Košarka se igra i van Beograda. Izuzev Moke Slavnića i Saše Đorđevića svi naši košarkaški asovi su iz unutrašnjosti. Treba ulagati u srpsku košarku, jaku domaću ligu, razvijati igrače i trenere. To je put".

1/7 Vidi galeriju Miroslav Muta Nikolić Foto: Dado Djilas, Beta Marko Metlas, Starsport/Srđan Stevanović, Starsport©

Čuveni trener je bio oštar kada je govorio o sezoni Partizana koja je nedavno završena.

"Kako da oceniš sezonu? Ko misli da je ovo uspeh, da mi objasni kako, molim vas? Treba li da hvalim ovog Španca, ovog trenera? Šta je on uradio? Sve je izgubio. Nemamo ni jednu titulu. Kako onda možemo da karakterišemo sezonu bilo kako osim neuspešnom", rekao je Miroslav Nikolić.

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