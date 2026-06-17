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On je odlazak nagovestio odmah nakon poraza od Dubaija u finalnoj seriji ABA lige, a sada je taj rastanak dobio i zvaničnu potvrdu.

Nakon dve sezone provedene u Beogradu, košarkaš napušta Partizan, a mediji uveliko spekulišu da bi karijeru mogao da nastavi u minhenskom Bajernu.

"Kao prvo, hvala za sve.

Kroz ove dve godine došli smo do neverovatnih momenata, teških momenata i mnogo stvari koje ljudi izvan nikada neće razumeti. To je deo košarke i života. Mnogo toga je bilo rečeno, shvaćeno, mnogo priča ispričano ove godine. Neke su istinite, druge nisu. Ali znam ko sam i ljudi oko mene znaju ko sam. Ono što ću reći jeste da sam dao ovom klubu sve što sam imao. Igrao sam tokom nesrećnih momenata, prihvatao kritike, slavio pobede, borio se kroz povrede i preuzimao odgovornost kada stvari nisu išle na našu stranu.

Nije svaki momenat bio savršen. Ni svaka veza nije savršena. Ni svaka situacija nije upakovana na način na koji ljudi izvan misle da jeste. Ali nemam nameru da menjam istoriju i upirem prstom. Odabrao sam da odlazim sa zahvalnošću.

1/13 Vidi galeriju Dvejn Vašington Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Zahvalnošću za svakog saigrača koji se borio uz mene, volim vas momci - uvek. Hvala svakom čoveku iza scene koji su radili mnogo sati. Hvala navijačima koji su pokazali neverovatnu strast i podršku tokom mog perioda ovde.

Partizan je veći od bilo kog igrača, trenera sezone ili priče. Bila je čast biti deo toga.

Živeo Partizan, stoji u pismu Dvejna Vašingtona.