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Ljubitelji NBA u Srbiji mogli bi da dobiju ono o čemu godinama maštaju - Nikolu Jokića i Bogdana Bogdanovića u istom timu!

U NBA krugovima sve glasnije kruže priče da Denver ozbiljno razmatra scenario u kojem bi dvojica ključnih igrača reprezentacije Srbije konačno igrala zajedno i na najvećoj klupskoj sceni.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativci Srbije - Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia

Ključni datum je 30. jun, kada se otvara prostor da Bogdanović promeni sredinu i postane jedna od najzanimljivijih opcija na tržištu. Tada bi Nagetsi, prema saznanjima "Meridian sporta", mogli da krenu u konkretnu akciju.

Ideja Denvera je jasna - dodatno ojačati tim oko Jokića igračima koji ga savršeno razumeju i koji mogu da prate njegov košarkaški IQ. Bogdanović se u tom smislu uklapa idealno: šut, kreacija, iskustvo i mirnoća u završnicama.

Njegovo ime se već ranije pojavljivalo u internim analizama Denvera, ali finansijski prostor tada nije bio otvoren za takav potez. Sada se situacija menja i priča ponovo dobija na težini, prenosi "Meridian sport".

Za sada sve ostaje u domenu spekulacija, ali sama mogućnost da Jokić i Bogdan zaigraju zajedno u NBA dresu dovoljna je da pokrene ozbiljnu euforiju među navijačima i otvori novu veliku priču oko Denvera.