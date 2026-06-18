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Rukovodstvo ABA lige ozvaničilo je velike promene koje će značajno uticati na izgled regionalne košarke u sezoni 2026/27. Mada, ne možemo više da govorio o regionalnoj ligi...

Na sednici Skupštine ABA lige doneta je odluka da takmičenje od naredne sezone broji čak 20 klubova, što predstavlja jedno od najvećih proširenja u istoriji takmičenja.

Posebnu pažnju privukao je povratak zagrebačke Cibone, jednog od najtrofejnijih klubova sa prostora bivše Jugoslavije i dvostrukog prvaka Evrope. Nakon kraće pauze, "vukovi" će ponovo biti deo regionalne elite, a čelnici ABA lige uputili su zvanične čestitke klubu iz Zagreba povodom povratka.

Pored toga, ABA liga će dobiti i potpuno novog člana. Slovan iz Bratislave prvi put u istoriji nastupaće u regionalnom takmičenju, čime se nastavlja širenje lige van prostora nekadašnje Jugoslavije. Podsetimo, u ABA ligi već nastupaju klubovi iz Rumunije, Austrije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, odnosno Kluž, Beč i Dubai.

Zbog povećanja broja učesnika, rukovodstvo takmičenja radi na novom sistemu i kalendaru takmičenja, koji će biti prilagođeni formatu sa 20 ekipa. Detalji o načinu odigravanja sezone 2026/27 biće predstavljeni javnosti u narednom periodu.

- Želimo da čestitamo Ciboni na povratku u regionalno takmičenje, a Slovanu iz Bratislave želimo srdačnu dobrodošlicu u ABA ligu - navodi se u zvaničnom saopštenju ABA lige nakon održane Skupštine.

Pred regionalnom košarkom je tako nova era, a ostaje da se vidi kako će proširena ABA liga izgledati na terenu i da li će povećanje broja klubova dodatno podići kvalitet i atraktivnost takmičenja.