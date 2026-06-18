Novo pojačanje!
Košarka
MEGA DOVELA SJAJNO POJAČANJE! Talentovani košarkaš oblači ružičasti dres!
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Košarkaški klub Mega angažovao je novo pojačanje za narednu sezonu pošto je ugovor sa klubom potpisao 20-godišnji Vladimir Kontić.
Talentovani krilni košarkaš visok 203 centimetra, u klub dolazi iz OKK Beograda čiji je dres nosio u Košarkaškoj ligi Srbije, a posebno se istakao u duelima protiv Vojvodine (13 poena i 10 skokova), Hercegovca (10 poena i 7 skokova) i Tamiša (10 poena i 4 skoka).
KK Mega - OKK Beograd (Kup Radivoja Koraća) Foto: Petar Aleksić
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U mlađim kategorijama nastupao je za Crvenu zvezdu, kao i Vajldketse iz Abu Dabija sa kojima je bio šampion U19 lige Ujedinjenih Arapskih Emirata, a ujedno je bio i MVP fajnal-fora i najbolji strelac lige.
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