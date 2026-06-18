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Govoreći o novom klubu, iskusni organizator igre je istakao da su mu razgovori sa Andreom Trinkijerijem znatno olakšali posao i pomogli da donese brzu odluku o prelasku u solunski tim.

"Veoma sam uzbuđen zbog same činjenice da sam se vratio u Grčku, koja mi je, očito, uvek bila druga kuća. I uzbuđen sam što ću igrati za PAOK i za trenera Trinkijerija. Sa njim sam imao nekoliko odličnih telefonskih razgovora i mislim da ono što se dešava sada sa PAOK-om je nešto posebno i želim da budem deo toga", rekao je Kalates.

Kalates poručuje da sa velikim samopouzdanjem dočekuje naredni period i naglašava da će biti maksimalno spreman za sve najveće izazove koji ga očekuju u dresu novog kluba.

"Za mene, svaki put kada kročim na teren, maksimalno sam motivisan. Uvek sam govorio da je košarka moj san, još dok sam bio mali. I dalje imam istu ljubav. Od kada sam krenuo, do sada. Sve dok je te ljubavi biću motivisan. Kada ona nestane, očito, pustiću da stvari idu svojim tokom. Ali za mene, svaki put kada kročim na teren i zaigram pred navijačima i dalje osetim istu nervozu i motivaciju kao i do sada".

1/7 Vidi galeriju Nik Kalates u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Printscreen / Instagram / partizanbc

Neizbežna tema razgovora bio je i specifičan, bratski odnos koji neguju navijači njegovog bivšeg i sadašnjeg kluba.

"Postoji bratstvo. I naravno, veoma sam zahvalan ljudima iz Partizana, navijačima... Zaista su me dočekali raširenih ruku. Za mene je bilo zadovoljstvo igrati tamo. Uzbuđen sam što igram ovde. I lepo je što postoji bratstvo između dva kluba".