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U sezoni 2025/26 u dresu Mege, Đulović je u proseku postizao 13,5 poena i 4,4 skoka. Ističu se utakmice protiv Zadra (34 poena i 5 skokova) i Bosne (19 poena i 8 skokova).

U „Winline Basketball Cup“ je takođe beležio odlične partije a u proseku je postizao 15,8 poena i 6,4 skoka.

Asim Đulović Foto: KLS

Sa mlađim kategorijama kluba osvojio je tri puta U19 ABA ligu (2022, 2023. i 2024. godine), juniorsku Evroligu 2022. i državno prvenstvo 2023. godine.

U narednoj sezoni nosiće dres Butler Univerziteta koji je 2010. i 2011. igrao NCAA finale.

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Ognjen Dobrić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić