Posle godinu dana provedenih u seniorskom timu Mege, Asim Đulović svoj put nastavlja u NCAA ligi.
Košarka
SADA JE I ZVANIČNO! Asim Đulović napušta Megu i odlazi u SAD!
Slušaj vest
U sezoni 2025/26 u dresu Mege, Đulović je u proseku postizao 13,5 poena i 4,4 skoka. Ističu se utakmice protiv Zadra (34 poena i 5 skokova) i Bosne (19 poena i 8 skokova).
U „Winline Basketball Cup“ je takođe beležio odlične partije a u proseku je postizao 15,8 poena i 6,4 skoka.
Asim Đulović Foto: KLS
Vidi galeriju
Sa mlađim kategorijama kluba osvojio je tri puta U19 ABA ligu (2022, 2023. i 2024. godine), juniorsku Evroligu 2022. i državno prvenstvo 2023. godine.
U narednoj sezoni nosiće dres Butler Univerziteta koji je 2010. i 2011. igrao NCAA finale.
Reaguj
Komentariši