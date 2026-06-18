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Samim tim, naredna sezona mogla bi da bude veoma važna za Crvenu zvezdu, koja bi uskoro mogla da postane i franšiza.

1/7 Vidi galeriju Vlade Đurović Foto: Screenshot, Starsport©

Bivši trener i poznati analitičar Vlade Đurović komentarisao je predstojeće leto za Crvenu zvezdu u razgovoru za Sportski Žurnal. On je istakao da bi Miloš Teodosić mogao da odigra veoma važnu ulogu u sportskom sektoru.

"Očekujem da će biti dobro. Važno je što je Teodosić tu. Mnogi mi kažu: ‘Jeste, bio je veliki igrač, ali je početnik kao funkcioner’. Mislim da će napraviti dobar posao i želim mu to. Mislim da će biti dobar tandem sa Navarom, ali moraju dobro da razmisle o dovođenju igrača", rekao je Đurović, za "Sportski žurnal", pa se nadovezao:

"Bolje je angažovati dva igrača za pet miliona, koji će da prave razliku, kao što je Silvan Francisko radio u Zalgirisu. On je imao slabiji tim od Crvene zvezde, a doveo ga je na peto mesto. Kodi Miler Mekintajer na deseto."

Zatim je Vlade Đurović pričao o konkretnim imenima kada je Zvezda u pitanju.

"Ne mislim da Davidovac mnogo može da pomogne, da napravi razliku, ali eto kao naš bolje da je tu nego neki Nigerijac. Neke igrače može Teodosić da vrati na ime. U Beogradu je jeftinije živeti nego u Parizu ili u Monaku. Eto, imamo Nemanju Nedovića, Vasilije Micić je dobio velike pare… Ne bih dao toliki novac da sam u Crvenoj zvezdi, ali će jednog dana Micić videti da nije to to, da može da se vrati. Imamo mi naših igrača u Megi i u FMP-u - zaključio je Đurović za Žurnal.