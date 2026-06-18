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U moru glasina jedna stvar je kristalno jasna, grčki Panatinaikos je bacio sve karte na dovođenje najtrofejnijeg trenera Evrope, pa se rasplet ove velike sage očekuje u najkraćem roku.

Dok Atinjani kuju planove, pristalice crno-belih ne gube nadu. Oni na sve načine pokušavaju da nagovore popularnog Žoca da sedne nazad na klupu tima koji je napustio prošlog novembra, a sa kojim je 1992. godine pokorio stari kontinent.

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Međutim, Obradović i prema Atini gaji posebne emocije. Tamo je proveo zlatnu eru od 1999. do 2012. godine, lansirao Panatinaikos u sam vrh evropske košarke i doneo mu čak pet pehara Evrolige.

Preokret ili potvrda transfera mogli bi da se dogode već u petak popodne (19. juna). Kako piše "Sportklub", iskusni strateg tada leti za glavni grad Grčke, gde bi razgovori sa rukovodstvom Panatinaikosa trebalo da dobiju konačnu formu.

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Željko Obradović Izvor: Kurir.rs