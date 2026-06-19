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Partizan je trenutno u pregovorima sa Evroligom za status franšize. O tome je pričao prvi čovek crno-belih.

"Partizan je zainteresovan za svaki model koji dugoročno jača poziciju kluba u evropskoj košarci. Razgovori postoje, ali smo još daleko od bilo kakve finalizacije i zato ne bih licitirao rokovima niti detaljima. Naš posao je da radimo, a ne da pravimo naslove. Kada bude nešto konkretno, javnost će biti obaveštena", rekao je Ostoja Mijailović u intervjuu za "Sportski žurnal".

Objasnio je šta bi značilo za klub ako bi postigao dogovor sa Evroligom.

"Zna se šta u svakom odnosu donosi partnerski odnos, a šta status pridruženog ili povremenog učesnika. To su neuporedive stvari. Punopravno članstvo donosi dugoročnu stabilnost, mogućnost kvalitetnijeg planiranja i dodatno jačanje pozicije kluba u evropskoj košarci. Naša ambicija je da Partizan bude dugoročan i pouzdan partner Evrolige", poručio je i dodao:

"Rezultati na terenu su ono zbog čega klub postoji i oni će uvek biti najvažniji. Ali, ako iza sebe ostavimo finansijski stabilan Partizan, organizaciono snažan i trajno pozicioniran među vodećim evropskim klubovima, onda ćemo moći da kažemo da smo uradili veliki posao za generacije koje dolaze".

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Kakav bi u tom slučaju bio status ABA lige?

"ABA liga je ubedljivo najkvalitetnije regionalno takmičenje i ima potencijal da bude još bolja. Partizan je jedan od klubova koji su mnogo uložili u razvoj ABA lige i nastavićemo da radimo na tome. Želimo još jaču ligu, bolje uslove za klubove i još kvalitetnije takmičenje za sve učesnike".

Upitan je i o odnosu sa navijačima.

"Navijači imaju pravo na svoje mišljenje i emocije. Moj posao nije da se dopadam svima, već da donosim odluke za koje verujem da su najbolje za Partizan. Ako budemo nastavili da jačamo klub i ostvarujemo ciljeve koje smo postavili, verujem da će vreme dati najobjektivniji sud", rekao je Ostoja Mijailović.

Kurir sport/Sportski žurnal

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