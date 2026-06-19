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Edin Avdić, košarkaški novinar i komentator iz Sarajeva, čiji je glas dobro znao svaki ljubitelj košarke i sporta na Balkanu, ali i šire, preminuo je 3. juna.

Na današnji dan, 16. juna, sa sinom, suprugom i najbližima, slavio bi 47. rođendan.

Popularna stranica na društvenim mrežama "Edin enciklopedija" čije je nastajanje inspirisao Avdić, a koju vode ljudi koji su poznavali komentatora od kojeg se nedavno, nažalost, oprostio region, objavili su još jednu emotivnu poruku.

Stranica "Edin enciklopedija će i dalje postojati i na njoj će biti čuvano sećanje na Avdića, a za plasiranje sadržaja kojim se stranica bavila napravljena je nova i zove se "Ide trojka".

Poruku sa profila "Edin enciklopedija" prenosimo u celosti:

"Na današnji dan u Sarajevu, pre 47 godina, rodio se naš Edin.

Sudbina je htela da se rodi u godini kada je klub iz njegovog grada pokorio Evropu u sportu koji će kasnije obeležiti i njegov život.

Malo po malo, Edinov glas je postao nezamenjiv u košarkaškim prenosima. Uz njega na komentatorskoj poziciji prosto nije bilo bitno da li je u pitanju finale NBA lige ili derbi začelja u Španiji.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

Kada smo ga slušali, niko nije imao osećaj da mu neko sa visine objašnjava šta se dešava na terenu. Bilo je to kao da sediš sa drugarom koji o košarci zna baš sve, ali te ne zamara suvoparnom statistikom, nego ti kroz priču otvara oči za detalje koje sam možda ne bi primetio.

Onaj njegov prepoznatljivi ton i iskrena reakcija na neki dobar potez pokazivali su da on te utakmice nije samo odrađivao, nego ih je proživljavao zajedno sa nama koji smo to gledali kraj malih ekrana.

Iza tog mikrofona sedeo je čovek koji je do samog kraja zadržao onaj dečački žar prema igri, a publika ga je zbog toga neizmerno volela.

A van komentatorske kabine, još je veće uživanje bilo slušati ga. U običnim razgovorima, uz kafu, bio je čovek sa kojim si mogao pričati satima o svemu, ne samo o košarci.

Ta njegova skromnost bila je stvarna. Nikada se nije ponašao kao neko ko je prepoznatljivo lice sa ekrana, već kao neko ko iskreno uživa u društvu ljudi koje voli.

Edina više nema, ali je iza njega ostalo toliko toga što je on kroz svoj život i svoju karijeru dao košarci. Legendarni prenosi, intervjui sa najvećim zvezdama, nezaboravne priče i anegdote u podkastima i još mnogo toga…

A još važnije, iza njega ostaju njegovi najbliži – porodica i prijatelji koji u tišini čuvaju one najvrednije, sitne momente koje kamere nisu mogle da zabeleže.

Prijatelju, srećan ti rođendan", objavili su admini stranice, uz sliku nasmejanog Edina, kakvih ima mnogo.

Bonus video: