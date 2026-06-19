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Dos Santos se tako vraća u klub čiji je dres nosio od 2020. do 2022. godine, posle četiri sezone provedene u Evropi.

1/12 Vidi galeriju Jago dos Santos u dresu Crvene zvezde Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon odlaska iz Flamenga karijeru je nastavio u nemačkom Ulmu, odakle je leta 2023. godine prešao u Crvenu zvezdu.

U dresu beogradskog kluba osvojio je triplu krunu 2024. godine, a naredne sezone i Kup Srbije. Tokom boravka u Evropi beležio je zapažene rezultate i sa Ulmom, sa kojim je 2023. godine stigao do titule šampiona Nemačke. Tada je proglašen i za najkorisnijeg igrača finalne serije Bundeslige.

Posle rastanka sa Crvenom zvezdom 2026. godine Brazilac je kratko nastupao za Virtus iz Bolonje, ali prethodna sezona nije bila naročito uspešna za brazilskog organizatora igre.

Zbog toga je odlučio da se vrati u domovinu i ponovo obuče dres Flamenga, gde je pružao neke od najboljih partija u dosadašnjoj karijeri.