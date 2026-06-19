Nije saopšteno koliko će trajati oporavak Milutinova
Košarka
NIKOLA MILUTINOV OPERISAN: Srpskom reprezentativcu uklonjen implant iz leve metatarzalne kosti stopala
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Košarkaš Olimpijakosa i reprezentacije Srbije Nikola Milutinov operisan je ranije danas u Atini, preneli su grčki mediji.
Srpskom reprezentativcu je uklonjen implant iz leve metatarzalne kosti stopala.
Nikola Milutinov Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia, NUNO PIRES VELOSO / imago sportfotodienst / Profimedia
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Hirurški zahvat je planiran ranije i deo je procesa oporavka od ranije povrede.
Nije saopšteno koliko će trajati oporavak Milutinova, ali se očekuje da bude spreman do početka priprema za novu sezonu.
U međuvremenu će preskočiti obaveze sa reprezentacijom Srbije za kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo koje Orlovi igraju u julu.
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