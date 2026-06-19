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Košarkaš Olimpijakosa i reprezentacije Srbije Nikola Milutinov operisan je ranije danas u Atini, preneli su grčki mediji.

Srpskom reprezentativcu je uklonjen implant iz leve metatarzalne kosti stopala.

Nikola Milutinov Foto: NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Omer Taha Cetin / AFP / Profimedia, NUNO PIRES VELOSO / imago sportfotodienst / Profimedia

 Hirurški zahvat je planiran ranije i deo je procesa oporavka od ranije povrede.

Nije saopšteno koliko će trajati oporavak Milutinova, ali se očekuje da bude spreman do početka priprema za novu sezonu.

U međuvremenu će preskočiti obaveze sa reprezentacijom Srbije za kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo koje Orlovi igraju u julu.

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