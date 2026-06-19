ZANIMLJIVO U KLS: Redovna sednica starog saziva nije uspela, ali je održana konstitutivna sednica za novi saziv Skupštine
Današnja 1. Redovna sednica Skupštine UK KLS nije uspela, jer tačke dnevnog reda nisu usvojene zbog nedostatka glasova "za".
Naime, osam klubova bilo je "protiv", a jedan nije prisustvovao sednici pa, između ostalog, nije usvojen izbor članova Nadzornog odbora, izveštaj o finansijskom poslovanju UK KLS i izveštaj o poslovanju u toku takmičarske sezone, koji direktor takmičenja Aleksandar Grujin podnosi usmeno.
Nakon ove sednice Skupštine održana je 2. sednica Skupštine koja je bila konstitutivna, a na kojoj je Dnevni red jednoglasno usvojen i time je konstituisan novi saziv Skupštine, u koju su ušli KK Kolubara i KK Niš, a iz Skupštine su izašli KK Vršac i KK Sombor, jer su ispali iz KLS.
Takođe je konstituisano i novo Predsedništvo, u koje su ušli KK Hercegovac i KK Sloga iz Kraljeva, a izašli KK Vršac i KK Vojvodina.
Ovo je treći put u kratkom periodu da direktor KLS Aleksandar Grujin i predsednik Udruženja klubova KLS Srećko Otović nemaju podršku članova Skupštine KLS.