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Današnja 1. Redovna sednica Skupštine UK KLS nije uspela, jer tačke dnevnog reda nisu usvojene zbog nedostatka glasova "za".

Naime, osam klubova bilo je "protiv", a jedan nije prisustvovao sednici pa, između ostalog, nije usvojen izbor članova Nadzornog odbora, izveštaj o finansijskom poslovanju UK KLS i izveštaj o poslovanju u toku takmičarske sezone, koji direktor takmičenja Aleksandar Grujin podnosi usmeno.

1/5 Vidi galeriju Spartak Subotica - FMP, finale KLS-a Foto: Kurir Sport/Dejan Ignjatović, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon ove sednice Skupštine održana je 2. sednica Skupštine koja je bila konstitutivna, a na kojoj je Dnevni red jednoglasno usvojen i time je konstituisan novi saziv Skupštine, u koju su ušli KK Kolubara i KK Niš, a iz Skupštine su izašli KK Vršac i KK Sombor, jer su ispali iz KLS.

Takođe je konstituisano i novo Predsedništvo, u koje su ušli KK Hercegovac i KK Sloga iz Kraljeva, a izašli KK Vršac i KK Vojvodina.

Ovo je treći put u kratkom periodu da direktor KLS Aleksandar Grujin i predsednik Udruženja klubova KLS Srećko Otović nemaju podršku članova Skupštine KLS.