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Alimpijevićev tim je poveo brejkom sa 1:0 u seriji, ali je potom doživeo tri uzastopna poraza, od toga dva na svom terenu i oprostio se od šampionskog naslova.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Fenerbahče je tako odbranio titulu, a Bešiktaš doživeo novi bolan udarac nakon poraza od Burga u finalu Evrokupa.

Najefikasniji u pobeedničim redovima je bio Vejd Boldvin sa 21 poenom i pet skokova. Tarik Biberović je imao identičan broj uhvaćenih lopti uz 17 poena, Mikael Jantunen je stao na 12, a Donta Hol na 10 uz šest asistencija i pet skokova.

Na drugoj strani se istakao Jigit Arslan sa 19 poena, odnosno Devon Dotson sa 15.