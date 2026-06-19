Košarkaši Bešiktaša poraženi su od Fenerbahčea u četvrtoj utakmici finala plej-ofa prvenstva Turske rezultatom 77:75, čime je tim Šarunasa Jasikevičusa odbranio šampionsku titulu sa 3:1 u seriji.
TURSKA
ALIMPIJEVIĆ DOŽIVEO NOVI BOLAN UDARAC U FINALIMA: Fenerbahče posle drame odbranio titulu!
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Alimpijevićev tim je poveo brejkom sa 1:0 u seriji, ali je potom doživeo tri uzastopna poraza, od toga dva na svom terenu i oprostio se od šampionskog naslova.
Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia
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Fenerbahče je tako odbranio titulu, a Bešiktaš doživeo novi bolan udarac nakon poraza od Burga u finalu Evrokupa.
Najefikasniji u pobeedničim redovima je bio Vejd Boldvin sa 21 poenom i pet skokova. Tarik Biberović je imao identičan broj uhvaćenih lopti uz 17 poena, Mikael Jantunen je stao na 12, a Donta Hol na 10 uz šest asistencija i pet skokova.
Na drugoj strani se istakao Jigit Arslan sa 19 poena, odnosno Devon Dotson sa 15.
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