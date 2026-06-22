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Supruga košarkaša Nemanje Nedovića objavila je nove fotografije u bikiniju, a komentari ispod objava ne prestaju da se nižu.

Atraktivna brineta već godinama važi za jednu od najzgodnijih žena domaćih sportista, ali mnogi tvrde da nikada nije izgledala bolje nego sada. Vitka figura, preplanuli ten i besprekoran stil ponovo su došli do izražaja na fotografijama koje su za kratko vreme prikupile veliki broj lajkova i reakcija.

1/4 Vidi galeriju Mina Milutinović Nedović Foto: PrintscreenInstagram

Mina poslednjih godina živi na relaciji između luksuznih evropskih destinacija prateći supruga tokom njegove inostrane karijere, a trenutno porodica uživa u Monaku, gde Nedović nastupa za tamošnji klub. Fotografije sa Azurne obale, bazena i plaža redovno privlače pažnju javnosti, a ni ovog puta nije bilo drugačije.

Posebnu pažnju izazvao je upravo bikini koji je istakao njenu besprekornu liniju. Fanovi su je zatrpali komplimentima, poručujući da izgleda „kao milion dolara“ i da je među najlepšim Srpkinjama na društvenim mrežama.

Mina i Nedović važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Venčali su se 2022. godine, a zajedno imaju ćerku Taliju, kojoj su nedavno organizovali luksuznu rođendansku proslavu.