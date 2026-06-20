Francuski košarkaš Nando de Kolo je završio karijeru.
Košarka
ZAVRŠENA VELIKA KARIJERA! Proslavljeni košarkaš osvojio titulu, pa rekao "kraj"
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Proslavljeni Francuz je osvojio titulu prvaka Turske sa Fenerbahčeom, a nakon toga je njegova karijera profesionalnog košarkaša zvanično gotova.
Nando de Kolo je nakon utakmice protiv Bešiktaša i osvojene titule potvrdio novinarima da je kraj.
Bek, koji će uskoro proslaviti 39. rođendan je tokom karijere igrao za Šole, Valensiju, San Antonio, Toronto, CSKA, Fenerbahče, Asvel i ponovo Fenerbahče.
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