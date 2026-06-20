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Čim je spuštena zavesa na klupsku sezonu, krenule su spekulacije i licitiranja oko pojačanja večitih rivala, a najnovija vest koja stiže ozbiljno će razmrdati pristalice crno-belih.

Španski mediji su plasirali informaciju da bi Niko Laprovitola ovog leta mogao da napusti Barselonu i preseli se u Beograd, pošto je iskusni iskusni plejmejker označen kao jedna od najvećih želja Partizana u aktuelnom prelaznom roku.

KK Partizan - KK Bosna Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Nema sumnje da bi sjajni bek bio idealan tandem sa Karlikom Džonsom na spoljnim pozicijama, s obzirom na to da je reč o igraču vrhunskog pregleda igre koji sa lakoćom razigrava ceo tim. Laprovitola je godinama unazad, uz Fakunda Kampaca dok su delili svlačionicu, bio pravi motor i mozak katalonskog giganta.

Kada je reč o učinku u elitnom takmičenju protekle sezone, on je u dresu Barselone u Evroligi prosečno beležio 8,0 poena, 3,8 asistencija i 1,1 skok po utakmici.

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