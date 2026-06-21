NI PET NI ŠEST: "Bogdana Bogdanovića dovesti u Dubai"!
Srpski košarkaš i bivši bek PartizanaAleksa Avramović, otkrio je kog igrača bih doveo u Dubai.
Avramović je u razgovoru za "Mozzartsport" rekao da bi Bogdana Bogdanović rado doveo u ekipu aktuelnog šampiona ABA lige.
- Ova sezona Evrolige je bila turbulentna, imali smo mnogo tih stvari koje su se dešavali van košarke, pre svega rat koji se desio gde smo morali da napustimo zemlju, da menjamo životne navike, mnogo se putovalo. Sezona, subjektivno da se izrazim, trajala je duže. Na mom individualnom planu, imao sam čak pet povreda... Bio sam odsutan na početku sezone, onda sam se vratio na parket, a onda slomio rebro, oporavljao se. Na kraju, kruna sezone je trofej koji smo odneli u Dubai.
Istakao je i koga bi doveo da se nalazi u ulozi generalnog menadžera:
- Doveo bih Bogdana Bogdanovića - rekao je kratko i jasno Avramović.
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