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Košarkaški klub Crvena zvezda u poslednje vreme ne radi baš najbolje sa mladima, a novi udarac se dogodio u pionirskoj selekciji ovog kluba.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Pionira Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Nakon što je Aleksandar Zunzurovski napustio klub i otišao u Partizan, sa Malog Kalemegdana odlazi i najveći talenat generacije i momak od kog se previše očekivalo - Dimitrije Purtić!

Prelazak Aleksandra Zunzurovskog u Partizan je ozbiljno uzdrmao domaću košarku, pošto se radi o jednom od najvećih talenata na svojoj poziciji u Evropi, dok je Purtić i još talentovaniji, pa će se njegov izostanak tek osetiti.

Dimitrije Purtić je nedavno bio heroj Crvene zvezde i doneo im je titulu, a poneo je i nagradu za MVP-ja finalnog turnira. On je postigao 33 poena i imao je po sedam skokova i asistencija, te šest ukradenih lopti u finalnoj utakmici. Od njega je bio bolji samo Zunzurovski sa 34 poena.

Sada je odlučio i Purtić da napusti Crvenu zvezdu, glavni razlog je nezadovoljstvo radom u mlađim kategorijama, te izuzetno slabi uslovi koje je dobio da bi ostao na Malom Kalemegdanu. Ovo je ogroman udarac za Zvezdu, ali i koordinatora mlađih kategorija Dragoljuba Avramovića, koji je u samo nekoliko dana izgubio dvojicu izuzetno talentovanih košarkaša i to prema glasinama - svojom zaslugom.

Kurir sport / Telegraf