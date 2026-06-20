ZVANIČNA POTVRDA: Željko Obradović stiže u Beograd!
Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović, stiže 27. juna u prestonicu Srbije na jubilarnu 25. trenersku kliniku "Dušan Ivković".
U danima kada se piše o povratku ŽOC-a na klupu Panatinaikosa, bivši trener Partizana i miljenik Grobara biće gost beogradske košarkaške klinike, zvanično je potvrdio KSS:
- Željko Obradović otvoriće 25. jubilarni Beogradski košarkaški kliniku „Dušan Ivković“.
Najtrofejniji evropski trener i jedan od najvećih stručnjaka u istoriji svetske košarke svečano će otvoriti ovogodišnje izdanje Klinike i održati predavanje na temu: "Creating Isolation Situations in Half-Court Offense“ (Kreiranje izolacionih situacija u postavljenom napadu).
U godini u kojoj klinika obeležava veliki jubilej - 25 godina postojanja, poseban značaj ima činjenica da je upravo Željko Obradović deo ove priče od samih početaka, dajući nemerljiv doprinos razvoju trenerske struke i afirmaciji srpske košarke širom sveta - poručili su iz KSS-a.
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