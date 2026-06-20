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Kako Kurir saznaje Purtić ide u Aris i dobio je ponudu koju bukvalno nije mogao da odbije.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Pionira Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Naime oba roditelja su dobila zaposlenje sa platama od preko 1000 evra.

Dimitiju i njegovoj sestri plaćeno je školovanje, u elitnoj školi u Solunu.

Ovo očigledno nije problem Crvene zvezde, već srpske košarke.

Nije da se u Srbiji loše radi, već nije normalno koliko novca drugi mogu da izdvoje.

Najverovatnije će dobiti i grčko državljanstvo, pa bi uskoro mogao i da zaigra za reprezentaciju ove zemlje.

Dimitrije Purtić je nedavno bio heroj Crvene zvezde i doneo im je titulu, a poneo je i nagradu za MVP-ja finalnog turnira. On je postigao 33 poena i imao je po sedam skokova i asistencija, te šest ukradenih lopti u finalnoj utakmici. Od njega je bio bolji samo Zunzurovski sa 34 poena.