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"Cedevita Olimpija i Ognjen Jaramaz završavaju svoje zajedničko putovanje. Ognjen se pridružio Zmajevima u novembru 2025. godine i svojim iskustvom, energijom i borbenim duhom dao je značajan doprinos timu. Iskreno mu se zahvaljujemo na profesionalnom stavu, posvećenosti i doprinosu klubu i želimo mu mnogo uspeha, zdravlja i sreće u nastavku karijere", piše u objavi Cedevita Olimpije na društvenoj mreži Iks (X).

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Jaramaz (30) je u Cedevita Olimpija došao u toku prošle sezone iz Ilirije, a u regionalnoj ABA ligi je u sezoni 2025/26 u proseku beležio 7,3 poena, 2,3 asistencije i 1,8 skokova.

Srpski plejmejker je u karijeri igrao i za Baskoniju, Partizan, Bajern Minhen, San Pablo Burgos, Megu i Smederevo.

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