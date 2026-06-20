"Cedevita Olimpija i Ognjen Jaramaz završavaju svoje zajedničko putovanje. Ognjen se pridružio Zmajevima u novembru 2025. godine i svojim iskustvom, energijom i borbenim duhom dao je značajan doprinos timu. Iskreno mu se zahvaljujemo na profesionalnom stavu, posvećenosti i doprinosu klubu i želimo mu mnogo uspeha, zdravlja i sreće u nastavku karijere", piše u objavi Cedevita Olimpije na društvenoj mreži Iks (X).