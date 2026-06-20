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U odlučujućem četvrtom meču Fenerbahče je do pobede stigao na gostujućem terenu rezultatom 77:75, i to posle velikog preokreta u završnici, čime je potvrdio dominaciju i osvojio treću uzastopnu titulu u domaćem prvenstvu, ukupno 13. u istoriji kluba.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Nakon utakmice, Jasikevičijus je istakao da je ponosan na svoj tim, ali i sportski priznao kvalitet protivnika.

"Pre svega moram da govorim o našem protivniku. Trener i igrači Bešiktaša pokazali su neverovatan karakter", rekao je Jasikevičus i dodao:

"Igrali smo u fantastičnoj atmosferi. Na teren nije bačen nijedan predmet, atmosfera je bila sjajna. Skidam kapu Bešiktašu."