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Posle poraza nakon produžetka u prvom meču, domaći tim je od starta pokazao potpuno drugačije lice i već u ranoj fazi meča preuzeo kontrolu.

1/8 Vidi galeriju Barselona KK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Barselona se u napadu mučila od samog početka, a prvi koš postigao je tek u sedmom minutu, kada je Jan Veseli konačno prekinuo post zaostatka svog tima. Do tada je Valensija već imala dvocifrenu prednost (11:0), što je jasno nagovestilo tok susreta.

U finišu je došlo i do nervoze na strani gostiju, pa je Kevin Panter zbog nesportskog ponašanja, nakon rasprave sa sudijama i tehničke greške, morao da napusti igru.

Najefikasniji kod Valensije bio je Montero sa 19 poena, dok je Ki dodao 15. Kod Barselone je Laprovitola ubacio 14 poena, sve u prvom poluvremenu, dok je Džoel Para meč završio sa 16 poena.

Finalna serija, koja se igra na tri pobede, seli se u Barselonu, gde će treći meč biti odigran u ponedeljak od 20.00 časova.