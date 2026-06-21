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Kako prenosi "Mozzart Sport", jedan od najvećih ljubimaca crno-bele publike nalazi se u ozbiljnim pregovorima sa rukovodstvom kluba. Obe strane imaju veliku želju da obnove saradnju, pa je Amerikanac izuzetno blizu odluke da ponovo zaduži opremu kluba iz Humske i popuni poziciju krilnog centra.

Ledeju je istekao ugovor sa Olimpijom iz Milana, što znači da u Beograd stiže kao slobodan igrač, bez obaveze plaćanja obeštećenja.

1/7 Vidi galeriju Zek Ledej u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, @starsport, Starsport©

Adut crno-belih u ovim pregovorima jeste neraskidiva veza koju je iskusni košarkaš izgradio sa navijačima, kao i činjenica da odlično poznaje sistem i atmosferu koja ga čeka pod svodovima Beogradske arene.

Iza Ledeja je fantastična sezona u Evroligi u kojoj je prosečno beležio 13,1 poen i 4,2 skoka po meču, uz nestvaran procenat šuta za tri poena od čak 50%. Na to je dodavao po jednu asistenciju i ukradenu loptu, što jasno pokazuje da bi Partizan njegovim angažovanjem dobio provereno i kapitalno pojačanje na "četvorci".