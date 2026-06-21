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Luka Dončić je sleteo u Beograd! Odmah po dolasku na aerodrom "Nikola Tesla", slovenački as je pokazao sjajno raspoloženje, sa lica nije skidao prepoznatljiv osmeh, a izašao je u susret i aerodromskom osoblju sa kojim se rado fotografisao, što je oduševilo sve prisutne.

NBA zvezda je stigla u pratnji svog tima, nakon čega se odmah uputila ka jednom tržnom centru u prestonici.

Pogledajte prvi snimak Luke Dončića po dolasku u Srbiju:

00:11 Prvi snimak Luke Dončića po dolasku u Srbiju Izvor: Kurir

Jedan od najboljih košarkaša današnjice će danas boraviti u Beogradu, gde ga očekuje niz promotivnih aktivnosti.

Zvezda NBA lige dolazi u srpsku prestonicu u okviru promocije svog brenda koji razvija u saradnji sa legendarnim Majkl Džordanom i čuvenim Džordan brendom.

Dončić će najpre imati obaveze u jednom beogradskom tržnom centru, gde će učestvovati u promotivnim aktivnostima i družiti se sa navijačima.

1/3 Vidi galeriju Srpski navijači čekaju Luku Dončića u jednom tržnom centru Foto: Ilija Ilić

Nakon toga, slovenački as će se preseliti na terene Košarkaškog kluba Crvena zvezda na Malom Kalemegdanu, gde je zakazana centralna promocija. Poznato je koliko Luka voli Zvezdu, a jednog dana možda ga i vidimo u crveno-belom dresu...

Dolazak jednog od najpopularnijih košarkaša sveta sigurno će izazvati veliko interesovanje ljubitelja igre pod obručima, koji će imati jedinstvenu priliku da izbliza vide Dončića tokom njegove posete Beogradu.