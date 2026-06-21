EKSKLUZIVNO! PRVI SNIMAK LUKE DONČIĆA PO DOLASKU U SRBIJU! Čim je sleteo, odmah je uradio jednu stvar koja je oduševila sve! Ovaj gest je za svaku pohvalu!
Luka Dončić je sleteo u Beograd! Odmah po dolasku na aerodrom "Nikola Tesla", slovenački as je pokazao sjajno raspoloženje, sa lica nije skidao prepoznatljiv osmeh, a izašao je u susret i aerodromskom osoblju sa kojim se rado fotografisao, što je oduševilo sve prisutne.
NBA zvezda je stigla u pratnji svog tima, nakon čega se odmah uputila ka jednom tržnom centru u prestonici.
Pogledajte prvi snimak Luke Dončića po dolasku u Srbiju:
Jedan od najboljih košarkaša današnjice će danas boraviti u Beogradu, gde ga očekuje niz promotivnih aktivnosti.
Zvezda NBA lige dolazi u srpsku prestonicu u okviru promocije svog brenda koji razvija u saradnji sa legendarnim Majkl Džordanom i čuvenim Džordan brendom.
Dončić će najpre imati obaveze u jednom beogradskom tržnom centru, gde će učestvovati u promotivnim aktivnostima i družiti se sa navijačima.
Nakon toga, slovenački as će se preseliti na terene Košarkaškog kluba Crvena zvezda na Malom Kalemegdanu, gde je zakazana centralna promocija. Poznato je koliko Luka voli Zvezdu, a jednog dana možda ga i vidimo u crveno-belom dresu...
Dolazak jednog od najpopularnijih košarkaša sveta sigurno će izazvati veliko interesovanje ljubitelja igre pod obručima, koji će imati jedinstvenu priliku da izbliza vide Dončića tokom njegove posete Beogradu.