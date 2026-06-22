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Iskusni, 29-godišnji centar Čimezi Metu nije uspeo u protekloj sezoni da spreči ispadanje Gran Kanarije iz španske ACB lige, što se ovom klubu dogodilo prvi put posle 31 godine.

Ali, to nije sprečilo pojedine evroligaške klubove da već krenu u trku za njegov potpis.

Podsetimo, on je u sezoni 2024/25 nastupao za Barselonu, ali je u martu prošle godine, na utakmici protiv Bajerna doživeo povredu Ahilove tetive, posle čega je morao na jednogodišnju pauzu.

1/8 Vidi galeriju Barselona KK Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kada se potpuno oporavio, Metu je marta ove godine potpisao za Gran Kanariju, a bez obzira što nije ostvario cilj sa ovim klubom, španski mediji ovih dana pišu da se za njega interesuju i Baskonija, ali i Barselona koja bi mogla da ga vrati u svoje redove.

Tamošnji ''Encestando'' navodi da je ponuda Baskonije zanimljivija, jer bi Metu popunio prazninu nastalu odlaskom Dijakitea u Dubai, imao bi važnu ulogu u timu i mogao bi da računa na veliku minutažu, a osim toga ne bi zauzimao mesto igrača van Evropske unije.

Planovi Barselone za Metua su još u magli, s obzirom da još uvek nije završila sezonu i bori se sa Valensijom za titulu, ali inicijalno interesovanje za Metua svakako postoji.

Kurir sport / Sportske.net