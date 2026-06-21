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Dileme više nema, Željko Obradović je novi trener Panatinaikosa, saopštio je prvi čovek grčkog kluba Dimitris Janakopulos koji je objavio fotku sa najtrofejnijim trenerom u Evropi.

- Priča se nastavlja, kralj se vratio - napisao je Janakupolus na Instagramu!

Foto: Instagram

Prvi čovek Atinjana, Dimitris Janakopulos, koji je u prošlosti imao prilično turbulentan odnos sa Željkom, uspeo je da vrati trenera koji je "Zelenima" doneo čak pet titula prvaka Evrope.

Tako se popularni Žoc vratio na mesto svojih najvećih klupskih uspeha...

Panatinaikos iza sebe ima zlatno doba upravo pod njegovim vođstvom - Željko Obradović je u periodu od 1999. do 2012. godine osvojio 23 trofeja sa Panatinaikosom, što ga čini najuspešnijim trenerom u istoriji kluba., što dodatno pojačava emocije oko potencijalnog povratka.

Uskoro opširnije...