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Nakon što je sleteo na beogradski aerodrom, NBA zvezda Luka Dončić produžio je pravo u jedan od prestoničkih tržnih centara, gde je potpuno očekivano izazvao opšti delirijum među najmlađima.

Čim su klinci uočili slavnog košarkaša... Za samo nekoliko minuta, Dončić je bio doslovno opkoljen desetinama mališana koji nisu mogli da veruju da uživo vide svog idola.

Sa ogromnim strpljenjem i prepoznatljivim osmehom na licu, Luka se družio sa decom, neumorno delio autograme i slikao se sa svakim od njih za uspomenu koju će ovi klinci pamtiti celog života.

1/9 Vidi galeriju Luka Dončić u beogradskom tržnom centru Foto: Ilija Ilić

Šta Dončić radi u Beogradu?

Jedan od najboljih košarkaša današnjice će danas boraviti u Beogradu, gde ga očekuje niz promotivnih aktivnosti.

Zvezda NBA lige dolazi u srpsku prestonicu u okviru promocije svog brenda koji razvija u saradnji sa legendarnim Majkl Džordanom i čuvenim Džordan brendom.

Dončić će najpre imati obaveze u jednom beogradskom tržnom centru, gde će učestvovati u promotivnim aktivnostima i družiti se sa navijačima.

Nakon toga, slovenački as će se preseliti na terene Košarkaškog kluba Crvena zvezda na Malom Kalemegdanu, gde je zakazana centralna promocija. Poznato je koliko Luka voli Zvezdu, a jednog dana možda ga i vidimo u crveno-belom dresu...

Dolazak jednog od najpopularnijih košarkaša sveta sigurno će izazvati veliko interesovanje ljubitelja igre pod obručima, koji će imati jedinstvenu priliku da izbliza vide Dončića tokom njegove posete Beogradu.