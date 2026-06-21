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Poznati su svi detalji povratka Željka Obradovića na klupu atinskog Panatinaikosa.

Najtrofejniji evropski trener svih vremena po drugi put u svojoj bogatoj karijeri preuzima kormilo grčkog velikana. Doskorašnji strateg Partizana i živa legenda evropske košarke je imenovan za novog šefa stručnog štaba "Zelenih", što je potvrdio i sam vlasnik kluba Dimitris Janakopulos.

1/58 Vidi galeriju Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Kako ekskluzivno prenosi grčka "SDNA", ali i ostali vodeći mediji u Atini, odmah su isplivali i finansijski detalji ove istorijske saradnje, prema kojima će popularni Žoc tokom trogodišnjeg ugovora inkasirati ukupno 12 miliona evra.

"Najveći ugovor svih vremena za najvećeg trenera svih vremena. Kako SDNA saznaje, Panatinaikos i Željko Obradović dogovorili su saradnju od tri godine vrednu 12 miliona evra. I ne samo to, vlasnik Dimitris Janakopulos povećaće budžet ekipe za dodatnih 10 miliona evra. Poruka je jasna, Panatinaikos napada tron Evrope", napisao je Jorgos Zakasa, dobro obavešteni novinar SDNA.