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Legendarni trofejni košarkaški trener Svetislav Pešić završio je karijeru bez osvojene titule.

Njegov Bajern je poražen u majstorici od Albe sa 84:81 iako je imao i 20 poena prednosti u prvom poluvremenu.

1/10 Vidi galeriju Svetislav Pešić Foto: @starsport, KSS

Pešić je tako stavio tačku na trenersku karijeru koja je trajala od 1982. godine.

Iskusni 76-godišnji Pešić iza sebe ima bogatu riznicu trofeja.

Kao selektor reprezentacije naše zemlje ima dva zlata sa mladim reprezentacijama (U16, U19), zlato na Evropskom prvenstvu, zlato na Svetskom prvenstvu, srebro na Evrobasketu i bronzu na Olimpijskim igrama. Sa reprezentacijom Nemačke osvojio je takođe zlato na Evropskom prvenstvu 1993. godine.

Karijeru završava sa pet titula prvaka Nemačke, dve titule šampiona Španije, dva Kupa Nemačke, tri Kupa Španije, jedan Kup Jugoslavije, jednu titulu u Jugoslaviji, trofej Evrolige 2003. godine, trofej Evrokupa 2007. godine i jedan Kup Radivoja Koraća, što se tiče klupske košarke.